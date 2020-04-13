Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Antalya'da sokağa çıkma yasağını ihlal eden 1547 kişiye para cezası

Antalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında getirilen sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği belirlenen 1547 kişiye 3 milyon 295 bin 171 lira para ceza kesildi.

13.04.2020 11:22 | Son Güncelleme: 13.04.2020 11:22
Antalya'da sokağa çıkma yasağını ihlal eden 1547 kişiye para cezası
Antalya 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında getirilen sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği belirlenen 1547 kişiye 3 milyon 295 bin 171 lira para ceza kesildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sokağa çıkma yasağı ilan edilen iki gün boyunca kentte denetimlerde bulundu.
Kavşaklarda nöbet tutup, cadde ve sokaklarda devriye gezen polis ekipleri, sokağa çıkma yasağını ihlal eden 1228 kişiye toplam 3 milyon 58 bin 637 lira para cezası uyguladı, 69 kişi hakkında adli işlem yaptı.
Jandarma ekipleri ise sorumluluk bölgesinde 319 kişiye 236 bin 534 lira para cezası kesti, bir kişi hakkında da adli işlem uyguladı.

Kaynak: AA

Etiketler: Jandarma, Antalya, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Soylu’nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti Haberler
Soylu'nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti
’Soylu’dan ilk açıklama’ haberini servis eden ajans, özür diledi Haberler
"Soylu'dan ilk açıklama" haberini servis eden ajans, özür diledi
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! Sokağa çıkma yasağı görüşülecek Haberler
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! Sokağa çıkma yasağı görüşülecek
108 yeni vaka endişeye düşürdü! Koronavirüs, tam da ’Bitti’ denilen bölgede yeniden başladı Haberler
108 yeni vaka endişeye düşürdü! Koronavirüs, tam da "Bitti" denilen bölgede yeniden başladı
İkili arasında geçen istifa diyaloğu ortaya çıktı: Soylu’dan Erdoğan’a dikkat çeken sözler Haberler
İkili arasında geçen istifa diyaloğu ortaya çıktı: Soylu'dan Erdoğan'a dikkat çeken sözler
Onlarca kişi, kendilerine gelen ’mesaj’ üzerine yol kapatıp eylem yaptı Haberler
Onlarca kişi, kendilerine gelen 'mesaj' üzerine yol kapatıp eylem yaptı
İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz’dan ayrıldı Haberler
İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz'dan ayrıldı
Aşk yaşadıkları konuşulan Survivor yarışmacıları, ters köşe yaptı Haberler
Aşk yaşadıkları konuşulan Survivor yarışmacıları, ters köşe yaptı
Haberler ›› Güncel ››Antalya'da sokağa çıkma yasağını ihlal eden 1547 kişiye para cezası - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

11:40: Sokağa çıkma yasağı bitti trafik başladı - Haber 11:39: Hisarcık'ta Kızılay ihtiyaç sahiplerine gıda kolisi dağıttı - Haber 11:39: Karabük'te "vefa" var - Haber 11:38: Edirne'den kısa kısa - Haber 11:38: Kayseri'de iki bina Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı - Haber 11:28: Bilim Kurulu Üyesi Azap: Sokağa çıkma yasağı İstanbul için gerekliydi, Ankara için getirilmeyebilirdi - Haber 10:47: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! Sokağa çıkma yasağı ve askerlik terhisleri ele alınacak - Haber 10:20: Soylu'nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti - Haberler