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Antalya'da sokak hayvanlarının yaşam alanları dışına bırakıldığı iddiası

Antalya Sokak Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği (ASKODER) Başkanı Mehmet Orhan, Konyaaltı Belediyesine ait hayvan barınağındaki bazı köpeklerin tedavi edildikten sonra yasaya aykırı bir şekilde yaşam alanları dışına bıraktığını iddia etti.

22.11.2019 15:48 | Son Güncelleme: 22.11.2019 15:48Antalya'da sokak hayvanlarının yaşam alanları dışına bırakıldığı iddiası
Sokak Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği (ASKODER) Başkanı Mehmet Orhan, Belediyesine ait hayvan barınağındaki bazı köpeklerin tedavi edildikten sonra yasaya aykırı bir şekilde yaşam alanları dışına bıraktığını iddia etti.
Orhan, gazetecilere yaptığı açıklamada, belediye görevlilerince barınaktan alınan 15 kadar köpeğin kamyonete konularak Muratpaşa ilçesindeki Kundu oteller bölgesine bırakıldığını öne sürdü.
Hayvanserverler olarak söz konusu kamyoneti takip ettiklerini belirten Orhan, köpeklerin yaşam alanlarının dışına gelişi güzel bırakılmasını cep telefonlarıyla görüntülediklerini anlattı.
Yasa gereği barınaklarda tedavileri ve rehabilitasyonları yapılan köpeklerin ait oldukları alana bırakılması gerektiğine işaret eden Orhan, "Kısırlaştırılan köpeklerin dikişleri hala üzerilerinde duruyordu. Bırakılan bütün köpekleri toplayıp tekrar yaşam alanları olan Konyaaltı'na taşıdık. Bu yapılan suçtur, hayvanlar yaşam alanlarından kopartılamaz." diye konuştu.
Orhan'ın gazetecilerle paylaştığı kamera kayıtlarında, takip ettikleri bir kamyonetin ilerisinde binalar bulunan boş bir araziye köpekleri bıraktıktan sonra uzaklaştığı görülüyor.
"Köpekler geldikleri ilçeye bırakıldı"
Konyaaltı Belediyesi Sokak Hayvanları Sağlık ve Rehabilitasyon Merkezinden konuyla ilgili yapılan açıklamada ise görüntülerdeki kamyonetin Konyaaltı Belediyesine ait olduğu belirtildi.
Konyaaltı, Muratpaşa ve Kepez'in birbirlerine çok yakın merkez ilçeler olduğu vurgulanan açıklamada, "Birbirine yakın olduğu için ilçeler arasında köpek geçişleri çok sık oluyor. Her belediyenin kendi sınırlarındaki köpeklere taktığı değişik renkte küpeler var. Bizim bölgemize geçmiş yaralı ya da hasta köpekleri tedavi ettikten sonra kulağındaki küpenin rengine göre ait olduğu yere bırakıyoruz. Diğer belediyeler de aynı uygulamayı yapıyor." ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, şikayet konusu köpeklerin dağ başı ve ya ormanlık alana değil su bulunan yaşamlarına uygun bir alana bırakıldı savunuldu.

Mehmet Orhan, Konyaaltı, Antalya, Güncel

Kaynak: AA

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