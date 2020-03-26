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Antalya'da sokaklar boş kaldı

KORONAVİRÜS salgınına karşı önlemlerin alındığı ve 'sosyal mesafe' kuralının uygulandığı Antalya'da, cadde ve sokaklardaki insan yoğunluğu, önceki günlere göre daha da azaldı.

26.03.2020 13:31 | Son Güncelleme: 26.03.2020 13:31
Antalya'da sokaklar boş kaldı

KORONAVİRÜS salgınına karşı önlemlerin alındığı ve 'sosyal mesafe' kuralının uygulandığı Antalya 'da, cadde ve sokaklardaki insan yoğunluğu, önceki günlere göre daha da azaldı. Başta Cumhuriyet Meydanı olmak üzere, park ve bahçeler boş kaldı. Kentin turistik meydanlarında da belediye çalışanları dezenfekte çalışması yaptı.

Turizm kenti Antalya, önceki günlere nazaran sakin bir güne uyandı. Cadde ve sokaklar boşalırken, meydanlar dezenfekte çalışmaları yapan belediye işçilerine kaldı. 'Evde kal' uyarılarına her geçen gün daha özen gösteren kent sakinleri, sokağa çıkmak yerine evlerinde zaman geçirmeyi seçti. Cumhuriyet Meydanı'nı çevreleyen özellikle 65 yaş ve üstü kişilerin dinlenme alanı olarak kullandığı bankların sessizliği dikkati çekti.

Tarihi Saat Kulesi ve Yivli Minare çevresinde dezenfeksiyon çalışmaları yapan belediye personelleri, Kalekapısı'ndaki Attalos Heykeli başta olmak üzere bölgeyi ilaçlarla temizledi.

Düden Şelalesi'nin denizle buluştuğu Gençlik Parkı da sessizliğe büründü. Gün içinde yerli yabancı yüzlerce turistin gezip hatıra fotoğrafı çektirdiği şelale manzarası da boş kaldı.

Antalya'daki kuyumcuların çoğunlukta olduğu çarşıda ise kepenkleri kapalı dükkanlar ve önündeki boş sokak, sokak hayvanlarının mekanı oldu. Şehir merkezinin en hareketli sokaklarından olan bölgenin sakin olduğu gözlendi. Şehirde kafeterya gibi buluşma noktalarının çevresine çekilen güvenlik bariyerlerinin arkasında oturarak dükkanlarını bekleyen esnaf da objektiflere yansıdı.


Kaynak: DHA

Etiketler: Cumhuriyet Meydanı, Antalya, Güncel

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