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Antalya'da sokaklar boş kaldı

Antalya'da sokaklar boş kaldı(2)ANTALYA DÜDENPARK'TA SELFİE TERASI DA BOŞAntalya'nın dünyaca ünlü Düden Şelalesi'nin Akdeniz ile buluştuğu nokta olan Lara'daki yaklaşık 300 dönümlük şelale ve yürüyüş parkı, 'Evde kal' çağrıları nedeniyle boş kaldı.

26.03.2020 17:10 | Son Güncelleme: 26.03.2020 17:14
Antalya 'da sokaklar boş kaldı(2)
ANTALYA DÜDENPARK'TA SELFİE TERASI DA BOŞ
Antalya'nın dünyaca ünlü Düden Şelalesi'nin Akdeniz ile buluştuğu nokta olan Lara'daki yaklaşık 300 dönümlük şelale ve yürüyüş parkı, 'Evde kal' çağrıları nedeniyle boş kaldı. Hergün binlerce kişinin şelalenin döküldüğü noktada fotoğraf çektirdiği park, koronavirüs salgını ve uyarılar nedeniyle sessizdi.
Parkta dinlenen ya da şelalede selfie yapanlar, sosyal izolasyon kurallarına uydu. İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde okuyan Taylan Yavuz, eğitime verilen ara nedeniyle memleketi Antalya'ya geldiğini söyledi. Lise öğrencisi kardeşi Kutay Yavuz ile 'Uzaktan Eğitim' dersi sonrası hava almak için parka geldiğini belirten Yavuz, "Sabah kardeşimle birlikte uzaktan eğitim derslerini tamamlayıp dışarı çıktık. Hem evde hem de dışarıda sosyal mesafeyi koruyoruz. Bir saat sonra tekrar eve döneceğiz" dedi, bakanlık genelgelerine uyduklarını belirtti. Küçük kızı Nilay ile Kemer'den Antalya'ya geldiğini söyleyen İsmail Osman, "Kızım okula gidemediği için evde çok sıkıldı. Tedbirlerimizi alıyoruz" dedi.
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Antalya’da sokaklar boş kaldı

Kaynak: DHA

Etiketler: Düden Şelalesi, Akdeniz, Antalya, Güncel

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Antalya'da sokaklar boş kaldı

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