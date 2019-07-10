10.07.2019 13:53
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Antalya'da su kuyusuna düşen Alman vatandaşı kurtarıldı

Antalya

Antalya'da 15 metre derinliğindeki su kuyusuna düşen kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Antalya'da 15 metre derinliğindeki su kuyusuna düşen kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Konyaaltı ilçesi Karatape Mahallesi'nde yaşayan Alman vatandaşı Herbert Wawrzyniak (68), su motorunu tamir etmek amacıyla evinin bahçesindeki kuyu duvarının üzerine çıktı.
Bastığı tahta kırılınca Wawrzyniak'in 15 metre derinliğindeki su kuyusuna düştüğünü görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen itfaiye erlerinden biri, iple kuyuya indi. Yaklaşık 1,5 saat süren çalışmanın ardından jandarma ekiplerinin de desteğiyle Wawrzyniak kuyudan çıkartıldı.
Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu belirtilen Wawrzyniak, 112 Acil Servis ekibince Akdeniz Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
Antalya, Güncel

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