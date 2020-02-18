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Antalya'da şubatta deniz keyfi

ANTALYALILAR, hava sıcaklığının 22 dereceye yükselmesini fırsat bilip, denizin keyfini çıkardı.

18.02.2020 17:19 | Son Güncelleme: 18.02.2020 17:19Antalya'da şubatta deniz keyfi

ANTALYALILAR, hava sıcaklığının 22 dereceye yükselmesini fırsat bilip, denizin keyfini çıkardı.

Turizmin başkenti 'da tarihi Kaleiçi semtinde bulunan Mermerli Plajı denize girenleri ağırladı. Çocuklar başta olmak üzere her yaştan Antalyalı, pırıl pırıl denizin keyfini sürdü. Çocuklar denizde eğlenirken anne ve babaları da sahilden onları izledi. Kimileri de plajın beton platformu üzerine oturarak ayaklarını denize soktu. Tarihi yat limanını çevreleyen dalgakıranın üzeri kent sakinleriyle doldu. Güneşin tadını çıkaranlar, bol bol fotoğraf çekti.Deniz suyu sıcaklığının 18 derece olduğu şehirde, tur yatları da falez manzarasını görmek isteyenleri taşıdı.



Antalya, Güncel

Kaynak: DHA

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