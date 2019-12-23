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Antalya'da suç örgütü operasyonu: 8 gözaltı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde haksız kazanç elde etmek için suç örgütü kurmak suçundan aranan ve aralarında otel sahiplerinin de bulunduğu 8 şüpheli gözaltına alındı.

23.12.2019 14:31 | Son Güncelleme: 23.12.2019 14:36 Antalya'da suç örgütü operasyonu: 8 gözaltı
'nın ilçesinde haksız kazanç elde etmek için suç örgütü kurmak suçundan aranan ve aralarında otel sahiplerinin de bulunduğu 8 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Antalya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ile Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Manavgat'ta haksız kazanç elde etmek için suç örgütü kurup yasa dışı yollarla bazı şahısların gayrimenkullerine el koydukları iddiası ile aranan şahısları gözaltına aldı. 'Haksız kazanç elde etmek için suç örgütü kurmak', 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'tefecilik' ile suçlanan E.B., K.B., A.B., V.B., A.R.Ö., A.A., V.E. ile M.A., jandarmada 3 gün süren sorgularının ardından bu sabah adliyeye sevk edildi. Aralarında otel sahiplerinin de bulunduğu şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından geniş güvenlik önlemi altında Manavgat Adliyesine götürüldü.

Şüphelilerin, Manavgat'ın Kumköy turizm merkezinde Danimarkalı bir yatırımcıya ait 4 yıldızlı oteli hileli yöntemlerle üzerilerine geçirdikleri ve geçirilmesi için ortam hazırladıkları iddia ediliyor. - ANTALYA

Manavgat, Antalya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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