Antalya'da Şüpheli Ölüm

ANTALYA(AA) - Antalya
'nın Muratpaşa
ilçesinde bir kişi, pansiyon odasında ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, Balbey Mahallesi'ndeki bir pansiyonda kalan Mustafa Çakır
'dan (52) haber alamayan arkadaşları, pansiyona gelerek oda kapısını çaldı.
Odadan ses gelmemesi üzerine işletme sahibi tarafından yedek anahtarla kapı açıldı. Çakır, odada hareketsiz halde bulundu.
Haber verilmesi üzerine polis ve sağlık ekipleri eve geldi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, Çakır'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Savcının incelemesinin ardından cenaze, Antalya Adli Tıp Kurumu
morguna kaldırıldı.
Çakır'ın 15 gündür pansiyonda kaldığı ve iyi derece Almanca bilmesi nedeniyle çevirmenlik yaparak geçimini sağladığı öğrenildi.
Mustafa Çakır,Muratpaşa,Antalya
Kaynak: AA