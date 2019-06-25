25.06.2019 15:19
Haberler » Güncel » Haber

Antalya'da şüpheli ölüm

Antalya

Antalya'nın Manavgat ilçesinde terzilik yapan kişi, iş yerinin asma katında ölü bulundu.

Antalya 'nın Manavgat ilçesinde terzilik yapan kişi, iş yerinin asma katında ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, Örnek Mahallesi Atatürk Caddesi 'nde işlettiği terzi tamir atölyesinin açık olmasına rağmen Mustafa Kaya'yı (51) makine başında göremeyen komşuları, çıktıkları asma katta Kaya'yı yerde hareketsiz şekilde buldu.
İhbar üzerine gelen ilk yardım ekipleri, esnaf Kaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi.
Cenaze, yapılan incelemelerin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Güvenlik kameralarında yapılan incelemelerde, Kaya'nın ölümünden kısa bir süre önce terzi atölyesine bir kadının girdiği, 10 dakika sonra iş yerinden ayrılarak hızla uzaklaştığı belirlendi.
Kadının kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldığı belirtildi.
Kaynak: AA
ölü , , antalya , ölüm , Güncel

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Son Dakika Haberleri
17:08 Filistinliler Yüzyılın Anlaşması görüşmelerini kınamak için yürüdü
17:08 İSTANBUL - İSTANBUL'DAKİ TERÖR OPERASYONUNDA 6 KİŞİYE TUTUKLAMA
17:08 Bursa'da uyuşturucu operasyonu
17:07 Yardım bahanesiyle iki turisti 60 bin lira dolandırdı
17:07 Aksaray'da 300 dönüm tarım arazisi yandı
17:07 OLAYLI FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ DERBİSİ DAVASINA BAŞLANDI
17:07 Bursa Büyükşehirli gençler 3. Lig'de