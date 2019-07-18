18.07.2019 00:39
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Antalya'da şüpheli ölüm

Antalya

Antalya'da 53 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu.

Antalya'da 53 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu.
Kepez ilçesi Teomanpaşa Mahallesi'ndeki üç katlı apartmanın birinci katında ikamet eden Pakize Bükte'den (53) haber alamayan komşuları, açık olan balkon kapısından içeri girdi.
Bükte'yi yatağında hareketsiz bulan komşuları, durumu polise bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Bükte'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Bükte'nin bir otelde çalıştığı ve yalnız yaşadığı öğrenildi.
Cenaze, olay yerindeki incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA
Antalya, Kepez, Güncel

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