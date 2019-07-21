Haberler» Güncel» Haber

Antalya'da şüpheli ölüm

Antalya'da Azeri uyruklu bir kişi, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

21.07.2019 17:15 Antalya
Antalya'da Azeri uyruklu bir kişi, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.
Edinilen bilgiye göre, Muratpaşa ilçesi Üçgen Mahallesi'ndeki bir apartmanda yaşayan, adının "Şirin" olduğu belirtilen Azeri uyruklu 60 yaşlarındaki kişiden haber alamayan ev sahibi, durumu polise bildirdi.
İtfaiye yardımı ile evine girilen kişi, yerde hareketsiz bulundu. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
Üzerinden kimlik çıkmayan kişinin, yaklaşık 6 yıldır Antalya'da yalnız yaşadığı ve geçimini boyacılıkla sürdürdüğü, ancak son bir yıldır çalışamadığı için belediyenin kendisine yemek yardımında bulunduğu kaydedildi.
Eşi ve çocuklarının ise Azerbaycan'da olduğu öğrenilen adamın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA
Muratpaşa, Antalya, Güncel

Son Dakika Haberleri
18:40   Hong Kong'da halk Çin'e iade yasasını protesto için tekrar sokaklarda (2)
18:38   Tatil beldesine yabancı turistler akın etti! Güneşlenecek yer kalmadı
18:36   Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Emre'nin ailesine başsağlığı telefonu
18:34   Park halindeki otomobilde çıkan yangında 4 yaşındaki çocuk yaralandı
18:33   KÜÇÜKÇEKMECE'DE İŞ ARAMAYA ÇIKAN KADININ CESEDİ AVCILAR'DA SAHİLE VURDU
18:32   15 Temmuz şehidi için mevlit okutuldu
18:30   Ukrayna'daki erken genel seçim - KİEV