Antalya'da sürat teknesinin çarptığı turist öldü

Antalya
'nın Alanya
ilçesinde, sürat teknesinin çarptığı Faslı turist
yaşımını yitirdi.
Fas'tan tatil için kente gelen Hicham Elgamrani (48), Mahmutlar
Mahallesi'nde bir otele ait plajdan denize girdi.
Gözlük ve paletle açıldığı denizde dalış yapan turiste, deniz paraşütü yapan kişiyi gezdiren sürat teknesi çarptı.
Alanya Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekiplerince sahile çıkarılan Elgamrani'nin, sağlık ekiplerince yapılan incelemede hayatını kaybettiği belirlendi.
Faslı turistin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp
Kurumuna gönderildi.
Sürat teknesini kullanan kişi gözaltına alındı.