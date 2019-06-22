22.06.2019 15:16
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Antalya'da sürat teknesinin çarptığı turist öldü

Antalya

Antalya'nın Alanya ilçesinde, sürat teknesinin çarptığı Faslı turist yaşımını yitirdi.

Antalya 'nın Alanya ilçesinde, sürat teknesinin çarptığı Faslı turist yaşımını yitirdi.
Fas'tan tatil için kente gelen Hicham Elgamrani (48), Mahmutlar Mahallesi'nde bir otele ait plajdan denize girdi.
Gözlük ve paletle açıldığı denizde dalış yapan turiste, deniz paraşütü yapan kişiyi gezdiren sürat teknesi çarptı.
Alanya Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekiplerince sahile çıkarılan Elgamrani'nin, sağlık ekiplerince yapılan incelemede hayatını kaybettiği belirlendi.
Faslı turistin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Sürat teknesini kullanan kişi gözaltına alındı.
Kaynak: AA
Fas , Alanya , turist , Antalya , Güncel

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