Antalya'da taciz iddiası
Antalya'da, kız çocuğunu taciz ettiği iddia edilen kişi tutuklandı.
08.03.2020 20:58 | Son Güncelleme: 08.03.2020 20:58
Antalya 'da, kız çocuğunu taciz ettiği iddia edilen kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, bazı basın organları ve sosyal medyada, Ünsal Mahallesi'nde 14 yaşındaki kızı takip eden kişinin, asansörde taciz etmeye çalıştığı yönünde paylaşımların yer aldığı belirtildi.
Paylaşımın ardından polis ekiplerince olayla ilgili kamera görüntülerinin incelenerek, söz konusu kişinin R.F.T, olduğunun belirlendiği ve aynı gün tutuklanarak, Antalya Kapalı Cezaevi'ne konulduğu ifade edildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, bazı basın organları ve sosyal medyada, Ünsal Mahallesi'nde 14 yaşındaki kızı takip eden kişinin, asansörde taciz etmeye çalıştığı yönünde paylaşımların yer aldığı belirtildi.
Paylaşımın ardından polis ekiplerince olayla ilgili kamera görüntülerinin incelenerek, söz konusu kişinin R.F.T, olduğunun belirlendiği ve aynı gün tutuklanarak, Antalya Kapalı Cezaevi'ne konulduğu ifade edildi.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Antalya'da taciz iddiası
Manşet
Haberler
Güncel
Beşiktaş'ta dönerci, Arapça küfür ettiğini söylediği gence döner bıçağıyla saldırdı
Güncel
Ali Babacan Çarşamba günü partisini kuruyor! Partinin ismi belli oldu
Güncel
Özcan Deniz'den tepki çeken Kadınlar Günü paylaşımı
Güncel
"Sanki biz dedik bizi kurtarın" diyen Suriyeliyi Yunan polisi darbedip soydu
Güncel
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kınalı-Çatalca kesimi hizmete açıldı
Güncel
Prof. Dr. Naci Görür, Yalova açıklarında meydana gelen depremi yorumladı: Adalar fayı çatırdıyor demektir
Güncel
Müteahhit ile apartman sakinleri arasında 'rögar kokusu' nedeniyle çıkan kavga kanlı bitti: 2 ölü, 1 yaralı