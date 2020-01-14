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Antalya'da tahliye pompası patladı: 1 ölü

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde Kırgöz Sanayi Sitesi'ndeki iş yerinde tahliye pompasının patlaması sonucu meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti.

14.01.2020 13:12 | Son Güncelleme: 14.01.2020 13:37Antalya'da tahliye pompası patladı: 1 ölü
'nın ilçesinde Kırgöz Sanayi Sitesi'ndeki iş yerinde tahliye pompasının patlaması sonucu meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, 11.30 sırasında Döşemealtı ilçesi Kırkgöz Sanayi Sitesi tıbbi gaz dolumu yapılan iş yerinde meydana geldi. 50 yaşındaki Hasan Mermer, tahliye pompasında çalışırken basınç nedeniyle patlama meydana geldi. Patlama sesini duyan iş yeri çalışanları durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Hasan Mermer, ağır yaralı olarak kaldırıldığı özel hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Patlamanın şiddetiyle çok sayıda metal parçanın çevreye dağıldığı görüldü. Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri kaza alanında geniş çaplı inceleme yaptı. - ANTALYA

Döşemealtı, Antalya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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