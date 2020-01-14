Haberler » Güncel » Antalya'da tahliye pompası patladı: 1 ölü - Haber

Antalya'da tahliye pompası patladı: 1 ölü

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde Kırgöz Sanayi Sitesi'ndeki iş yerinde tahliye pompasının patlaması sonucu meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti.

14.01.2020 13:40 | Son Güncelleme: 14.01.2020 13:40Antalya'da tahliye pompası patladı: 1 ölü
'nın ilçesinde Kırgöz Sanayi Sitesi'ndeki iş yerinde tahliye pompasının patlaması sonucu meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre olay, 11.30 sırasında Döşemealtı ilçesi Kırkgöz Sanayi Sitesi tıbbi gaz dolumu yapılan iş yerinde meydana geldi. 50 yaşındaki Hasan Mermer, tahliye pompasında çalışırken basınç nedeniyle patlama meydana geldi. Patlama sesini duyan iş yeri çalışanları durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Hasan Mermer, ağır yaralı olarak kaldırıldığı özel hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Patlamanın şiddetiyle çok sayıda metal parçanın çevreye dağıldığı görüldü. Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri kaza alanında geniş çaplı inceleme yaptı.
(İHA)

Döşemealtı, Antalya, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:24  Bursa'da market soyan şüpheli güvenlik kamerası kayıtlarından belirlenerek yakalandı - Haber
14:23  "Kulağına kar suyu kaçan hamsi" tezgahta 10 lira - Haber
14:23  Kendisine saldırdığını öne sürdüğü köpeği bıçaklayarak öldürdü - Haber
14:23  Gençler sordu Başkan cevapladı - Haber
14:17  İstanbul Valiliği: "Kayıp bir balıkçının cesedine ulaşıldı" - Haber
12:00  Ukrayna'da sıcak su borusunun patlaması sonucu asfalt çöktü: 6 yaralı - Haber
11:51  Mersin'de devlet hastanesinde patlama: 2'si ağır 5 yaralı - Haber
11:42  10 gündür kayıp olan Gülistan'ın odasında intihar mektubu bulundu - Haber
08:53  Vinç devrilince çatıya tutunan işçi düşerek hayatını kaybetti - Haber
07:28  İBB'ye bağlı İstanbul Kitapçısı'nda terörist elebaşı Sakine Cansız'ın kitabının satılması tepki çekti - Haber
14.01.2020 14:26:34