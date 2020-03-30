Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Antalya'da taksiler için plaka sınırlaması uygulanmaya başlandı

Antalya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında taksilerin trafiğe çıkışlarında plakanın son hanesine göre sınırlama uygulamasına başlandı.

30.03.2020 12:46 | Son Güncelleme: 30.03.2020 12:46
Antalya'da taksiler için plaka sınırlaması uygulanmaya başlandı
Antalya 'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında taksilerin trafiğe çıkışlarında plakanın son hanesine göre sınırlama uygulamasına başlandı.
Antalya Valiliği'nden yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığının "Taksilerin trafiğe çıkışları" konulu genelgesi kapsamında kentte düzenleme yapıldığı belirtildi.
Salgının önlenmesi tedbirleri kapsamında bugün Antalya'ya kayıtlı taksilerin trafiğe çıkışlarında araç plakalarının son hanesine göre sınırlamaya gidildiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Uygulamanın ilk günü saat 24.00'e kadar plakasının son rakamı tek olan ticari taksiler, belirtilen saatten sonra plakasının son rakamı çift olan ticari taksiler trafiğe çıkabilecek. Belirlenen bu sistem, takip eden günler için ardışık olarak devam edecek. Bu hususların uygulanmasının, takip ve denetimi kolluk birimlerince yapılacak. Belediyeler ve meslek odaları bilgilendirilerek konu koordine edilecek, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyecek."
Söz konusu kararlara uymayanların, 3 bin 150 lira idari para ile iki aydan bir yıla kadar hapisle cezalandırılabileceği bildirildi.
Bu arada, bugün trafiğe plakasının son rakamı tek olan taksilerin çıktığı görüldü.
Vali Münir Karaloğlu, sosyal medya hesabından, "İl Hıfzıssıhha Kurulu kararımızla ticari taksiler esnek çalışma sistemiyle hizmet verecek. Plakasının son rakamı tek olanlar bugün, çift olanlar ise ertesi günü çalışacak. Tedbire uyacağız." paylaşımında bulundu.
Muğla
Muğla Valisi Esengül Civelek başkanlığında, 75. Yıl Toplantı Salonunda meslek odalarının temsilcilerinin katılımıyla toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda, il genelinde az sayıda olan taksilerin, salgın nedeniyle sokağa çıkılmaması uyarıları sonrası daha da azaldığına işaret edildi. Bu nedenle kentteki taksiler için tek ve çift plaka uygulamasına gerek görülmediği yönünde karar alındı.
Isparta ve Burdur'da da gerçekleştirilen toplantılarda taksiler için tek ve çift plaka uygulamasına ihtiyaç olmadığı kararı alındığı bildirildi.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler: Antalya Valiliği, Antalya, Güncel
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Antalya'da taksiler için plaka sınırlaması uygulanmaya başlandı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüs salgını nedeniyle dev hastane erken hizmete alındı Haberler
Koronavirüs salgını nedeniyle dev hastane erken hizmete alındı
Türkiye’de koronavirüsten dolayı karantina uygulanan şehir sayısı 15’e yükseldi Haberler
Türkiye'de koronavirüsten dolayı karantina uygulanan şehir sayısı 15'e yükseldi
İspanya kabusu yaşıyor! Son 24 saatte 812 kişi daha hayatını kaybetti Haberler
İspanya kabusu yaşıyor! Son 24 saatte 812 kişi daha hayatını kaybetti
Yargıya korona engeli! 30 Nisan’a kadar tüm duruşmalar ertelendi Haberler
Yargıya korona engeli! 30 Nisan'a kadar tüm duruşmalar ertelendi
Görüntü Rize’deki bir köyden! Koronavirüse karşı böyle önlem aldılar Haberler
Görüntü Rize'deki bir köyden! Koronavirüse karşı böyle önlem aldılar
Kısa çalışma ödeneğinin detaylarını Av. Bedia Teymur tek tek anlattı Haberler
Kısa çalışma ödeneğinin detaylarını Av. Bedia Teymur tek tek anlattı
ABD’yi önce koronavirüs sonra da hortum vurdu: 6 yaralı Haberler
ABD'yi önce koronavirüs sonra da hortum vurdu: 6 yaralı
Kural tanımaz minibüs şoförü! Ekipler, ceza makbuzunu eline tutuşturdu Haberler
Kural tanımaz minibüs şoförü! Ekipler, ceza makbuzunu eline tutuşturdu

Son Dakika Güncel Haberleri

13:31: Alaplı'ya gelenlerin ateşi ölçülüyor - Haber 13:30: İdlib kırsalındaki çadır kamplar çamur içinde - Haber 13:30: Cezayir'de korona vaka sayısı 511'e yükseldi - Haber 13:30: Maltepe'de korona virüs seferberliği - Haber 13:30: Bölge Başkanı Taşlı Esnaf için çalışmaya devam ediyor - Haber 12:46: Son Dakika: Koronavirüs sebebiyle 30 Nisan'a kadar tüm duruşmalar ertelendi - Haber 11:45: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: İstanbul'dan taşraya gidenler virüsü yaymaya başladı - Haber 11:38: Yüzde 50 yolcu denetimi yapılan minibüste şaşkına uğratan manzara! - Haber 11:20: Son dakika: Umreden dönenlerin karantina süresi 1 hafta uzatıldı - Haber 10:44: Son dakika: Türkiye'de koronavirüsten dolayı karantina uygulanan şehir sayısı 15'e yükseldi - Haberler 10:40: PKK'nın karar alma organlarında görevli terörist Nazife Bilen, etkisiz hale getirildi - Haber