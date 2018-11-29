Antalya'da Tarihi Caminin Çinilerinin Çalındığı İddiası

Antalya
'da restorasyonu süren 4 asırlık Tekeli Mehmet Paşa
Camisi'nin tarihi çinilerinin çalındığına yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığı bildirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında "Tarihi camide ikinci soygun", "4 asırlık çiniler kayıp" ve "Asırlık çiniler kayboldu" başlıklarıyla haberlerin yer aldığı anımsatıldı.
Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince konuyla ilgili inceleme yapıldığı kaydedilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
"Tuzcular Mahallesi'ndeki Tekeli Mehmet Paşa Camisi ile ilgili herhangi bir soygun ya da hırsızlık müracaatının olmadığı tespit edilmiştir. Araştırmada ise camide şu an için ibadet yapılmadığı, içerisindeki şantiyede gece bekçisinin bulunduğu, caminin inşaat alanı olmasından dolayı etrafının yaklaşık yerden 1,7 metre yüksekliğinde metal korkulukla çevrili olduğu görülmüştür. Antalya Vakıflar Genel Müdürlüğü Sanat Eserleri ve Yapı İşleri sorumluluğunda camide restore işlemleri devam ediyor. 1920'li yıllara kadar yapılan arşiv incelemede çinilerin evvelden de eksik olduğu, yakın tarihte herhangi bir hırsızlık olayının gerçekleşmediği anlaşılmıştır."
Açıklamada, basın yayın organlarına röportaj veren ve kendisini araştırmacı ve hat sanatçısı olarak tanıtan Necmi A. ile yapılan görüşmede, olayı hırsızlık şeklinde anlatmadığını, konunun bilgi eksikliğinden kaynaklandığını ve gazete haberinin asılsız olduğunu beyan ettiği belirtildi.
29 Kasım 2018 Perşembe 12:49