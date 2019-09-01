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Antalya'da tarihi kaya mezarların tahrip edilmesi

Finike Kaymakamı Ergün Baysal, ilçe sınırları içinde Likya dönemine ait kaya mezarlarının el yapımı patlayıcıyla takip edilmesi olayının 7 ay önce gerçekleştiğini ve konuyla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

01.09.2019 16:10 Antalya'da tarihi kaya mezarların tahrip edilmesi
Finike Kaymakamı Ergün Baysal, ilçe sınırları içinde Likya dönemine ait kaya mezarlarının el yapımı patlayıcıyla takip edilmesi olayının 7 ay önce gerçekleştiğini ve konuyla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.
Kaymakam Baysal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Turnçova Mahallesi Delicedere mevkisinde bulunan Likya dönemine ait kaya mezarlarının kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce el yapımı patlayıcıyla tahrip edildiği yönünde basında haberler yer aldığını belirtti.
Olayın yeni olmadığına dikkati çeken Baysal, "Kaya mezarlarının tahrip edilmesiyle ilgili yaklaşık bir yılı aşkın süredir araştırma ve incelemeler devam ediyor. Son olay ise yaklaşık yedi ay önce meydana geldi. Konu adli makamlara intikal ettirildi ve soruşturma sürüyor." dedi.

Ergün BAYSAL, Finike, Likya, Güncel

Kaynak: AA

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