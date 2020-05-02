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Antalya'da tarihi sur ve tramvay yolu güvercinlere kaldı

Antalya'da tarihi sur ve tramvay yolu güvercinlere kaldıTüm dünyayı ve ülkemizi etkisine alan koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında güvercinler Atatürk Caddesi üzerinde yer alan tramvay yolunu ve Hadrianus Kapısı'nın surlarını mesken tuttu.

02.05.2020 13:39 | Son Güncelleme: 02.05.2020 13:43
Antalya'da tarihi sur ve tramvay yolu güvercinlere kaldı
Tüm dünyayı ve ülkemizi etkisine alan koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında güvercinler Atatürk Caddesi üzerinde yer alan tramvay yolunu ve Hadrianus Kapısı'nın surlarını mesken tuttu.
Antalya'nın tarihi bölgesi Kaleiçi'nin giriş kapılarından Hadrianus Kapısı (Üç Kapılar) ve Atatürk Caddesi üzerinde yer alan tramvay yolu güvercinlere ev sahipliği yapıyor. Sokağa çıkma kısıtlamasıyla vatandaşların evlerinde kalmasından sonra güvercinler tramvay yollarını, sokak lambalarını ve Hadrianus Kapısı'nın surlarını mesken tuttu. Sıcak havanın da etkisiyle güvercinler tramvay yolunda uzanırken, dün yağan yağmurdan oluşan su birikintisinden de su içtikleri gözlendi. Öte yandan tramvay yolunun hemen bitişiğinde bulunan Roma İmparatoru Hadrianus'un Antalya'ya gelişi şerefine MS. 130 yılında yapılan Hadrianus Kapısı'nın altında ve surları ise güvercinlerin evi oldu. Kaleiçi'ni gezmek isteyenlerin yürüyüş rotası üzerinde bulunan tarihi kapının surlarında yüzlerce güvercin yaşıyor. Güvercinler hem surda hem de tramvay yolunda görsel şölen oluşturdu. Antalya’da tarihi sur ve tramvay yolu güvercinlere kaldı

Kaynak: DHA

Etiketler: Atatürk Caddesi, Koronavirüs, Antalya, Güncel, Haber

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