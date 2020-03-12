Antalya'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 5 yaralı
Antalya'nın Aksu ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
12.03.2020 18:42 | Son Güncelleme: 12.03.2020 18:42
Antalya 'nın Aksu ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Portakal toplamaya giden tarım işçilerini taşıyan Mehmet İkidağ idaresindeki 07 ALE 17 plakalı minibüs, Aksu ilçesi Expo Kavşağı yakınlarında şarampole devrildi. Sürücü ile işçiler Ahmet Çelik, Murat Kaya, Suat Erol ve Mehmet Güzel yaralandı.
Yaralılar, olay yerinde 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Portakal toplamaya giden tarım işçilerini taşıyan Mehmet İkidağ idaresindeki 07 ALE 17 plakalı minibüs, Aksu ilçesi Expo Kavşağı yakınlarında şarampole devrildi. Sürücü ile işçiler Ahmet Çelik, Murat Kaya, Suat Erol ve Mehmet Güzel yaralandı.
Yaralılar, olay yerinde 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA
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