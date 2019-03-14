Antalya'da "Tarımsal Nüfus Gençleşiyor" Projesi Başladı

Kaynak: İHA

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan "Tarımsal Nüfus Gençleşiyor " projesi kapsamında 18 kurs düzenleneceği ve 425 çiftçiye sertifika verileceği bildirildi.Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'nün onaylı modüler eğitim programlarının uygulanacağı eğitimler, bir yıl önceden o bölgede yaşayan çiftçilerin talebi doğrultusunda programlanacak. Hayvancılığın ve bitki yetiştiriciliğinin çeşitli alanlarında açılacak olan kurslar ile, çiftçilere modern tarım yöntemlerini öğretmek, yaptıkları işin en iyisini yapabilmeleri için teknik, güncel ve daha bilimsel üretim yöntemlerinin gösterilmesi amaçlanıyor.Bu proje kapsamında 2019 yılı için Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce bu yıl Döşemealtı'da 6 kurs ( Zeytin Yetiştiriciliği, Meyve Bahçelerinde Gübreleme, Bitki Zararlıları ile Mücadele, Kurban Kesim Elemanı, Arıcılık) Kepez'de 6 kurs (Süt Sığırı Yetiştiricisi, Temel Kesme Çiçek Yetiştiriciliği, Bitki Zararlıları ile Mücadele, Bitkisel Üretimde İyi Tarım Uygulamaları) Elmalı' da 5 kurs (Bitki Zararlıları ile Mücadele, Süt Sığırı Yetiştiricisi) Manavgat'da 1 kurs (Kurban Kesim Elemanı) olmak üzere konularında toplam 18 kurs düzenleneceği ve 425 çiftçimiz sertifika almaya hak kazanacağı bildirildi.Proje kapsamında ilk olarak Kepez İlçesinde "Süt Sığırı Yetiştiricisi" konulu kursun 20 çiftçinin katılımıyla başladığı, eğitimlere katılmak isteyen çiftçilerin İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine müracaat etmeleri gerektiği bilgisi paylaşıldı. - ANTALYA