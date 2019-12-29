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Antalya'da tatilciler güneşli havanın keyfini denizde çıkardı

Antalya'da güneşli havayı fırsat bilen tatilciler, denizin keyfini çıkardı.

29.12.2019 12:06 | Son Güncelleme: 29.12.2019 13:02 Antalya'da tatilciler güneşli havanın keyfini denizde çıkardı
'da güneşli havayı fırsat bilen tatilciler, denizin keyfini çıkardı.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde olduğu Antalya'da bahardan kalma bir gün yaşanıyor.
Dağlarında kar olmasına karşın, hava sıcaklığının 15, deniz suyu sıcaklığının 19, nem oranının yüzde 36 olarak ölçüldüğü kentte, güneşli havayı değerlendirmek isteyenler sahillerde vakit geçirdi.
Bazı tatilciler, denize girip güneşlendi, bazıları balık tutmayı tercih etti.
Bazı vatandaşlar ise sahil kenarında yürüyüş yaptı, banklarda oturarak güneşli havanın keyfini çıkardı.
Tatil için 'dan Antalya'ya gelen mali müşavir Mahmut Karadaşlı, aralıkta denize girmenin tadını yaşadığını söyledi.
Antalya'da dört mevsim denize girilebildiğini belirten Karadaşlı, "Antalya'da yazın da kışın da denize giriyorum. Şu anda Diyarbakır'da hava soğuk, burada ise hem hava hem de deniz çok güzel." dedi.

Diyarbakır, Antalya, Güncel

Kaynak: AA

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