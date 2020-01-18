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Antalya'da tatilciler güneşli havanın keyfini çıkardı

Antalya'da tatilciler güneşli havanın keyfini çıkardıHAVA sıcaklığının 15 derece olduğu turizm kenti Antalya'da, tatilciler güneşli havanın keyfini sahilde çıkardı.

18.01.2020 15:24 | Son Güncelleme: 18.01.2020 15:28
'da tatilciler güneşli havanın keyfini çıkardı
HAVA sıcaklığının 15 derece olduğu turizm kenti Antalya'da, tatilciler güneşli havanın keyfini sahilde çıkardı. Sömestir tatiline giren çocuklar da aileleriyle birlikte sahilde yürüyüş yapıp, kitap okudu.
Antalya ocak ayında bahardan kalma bir gün yaşadı. havanın keyfini sahilde çıkaran Antalyalılar ve tatilciler arasında denize girenler de oldu. Kimileri yüzmeyi tercih ederken, kimileri de sahil kenarında bol bol hatıra fotoğrafı çekti.
Dağlarda kar olmasına karşın hava sıcaklığının 15 derece olduğu kentte nem oranı ise yüzde 41 olarak ölçüldü.
Antalya'da tatilciler güneşli havanın keyfini çıkardı

Antalya, Güneşli, Güncel

Kaynak: DHA


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