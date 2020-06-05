Antalya'da tatilciler maskeli güneşlenmeye devam etti

Antalya'da tatilciler maskeli güneşlenmeye devam ettiAntalya'da 1 Haziran itibariyle sahillere giriş yasağının kaldırılmasının ardından dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili, tatilcilerin akınına uğradı.

05.06.2020 15:24 | Son Güncelleme: 05.06.2020 15:33
Antalya'da tatilciler maskeli güneşlenmeye devam etti
Antalya'da 1 Haziran itibariyle sahillere giriş yasağının kaldırılmasının ardından dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili, tatilcilerin akınına uğradı. Sosyal mesafe kuralına uyup maskeleriyle sahile gelenler, bir yandan denizi izledi bir yandan da sohbet etti. Uzun süredir görüşmeyen okul arkadaşları da sahilde buluşarak ders çalıştı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında girişlerin yasaklandığı sahiller, 1 Haziran itibariyle yeniden açıldı. Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne gelenler, sosyal mesafe kuralına uyup maske takarak oturdu. Kimilerinin denize girdiği plajda, güneşlenen ve manzarayı izleyenlerin çoğunlukta olduğu görüldü. Sahilde yetişkinler kadar çocuklar da denizin tadını çıkardı. İstanbul'dan tatil için Antalya'ya gelen iki Rus arkadaş, denize girip güneşlendi. Virüsten sonra ilk kez İstanbul dışına çıktıklarını anlatan Anna Oliyenko, Antalya çok güzel. İnsanlar burada denize giriyor. İki buçuk ay hep evde kaldık. Hafta sonları çıkamıyorduk. Şimdi herkes dışarıda. Biz Antalya'ya gelip tatil yapmayı tercih ettik dedi.
'Eymen' adında 1 yaşındaki bebeğini ilk kez denize getirdiğini belirten Aleyna Kılınç, Hava çok güzel. Bebeğimi ilk kez denize getirdik. Ayağını suya soktuk. İlk önce korktu, heyecanlandı. Sonrasında ise çok mutlu oldu. Sahile maskemi takarak geldim diye konuştu.
Maskesini takıp sahil kenarında ayaklarını suya sokan Neriman Akar, Çok bunaldık artık. Tedbirlerimizi alıyoruz. Artık yavaş yavaş normal hayata kendimizi alıştırmaya çalışıyoruz. Bugünümü sahilde değerlendirmek istedim. Ben normalde nefes almakta zorlanıyorum. Maske ile yürümek daha da zor oluyor. Fakat gerekiyorsa maske takmak zorundayız dedi.
Sahilde bulaşan ve 70 gündür birbirlerini görmeyen Nur Mızrak ve İkra Ataberk, sahilde maskeli şekilde ders çalıştı. Sokağa çıkmayı özlediklerini anlatan İkra Ataberk, Dışarı çıkmak da ayrı bir telaş. Maske, kolonya, eldivenlerimizi yanımıza almadan sokağa çıkmıyoruz diye konuştu.
Sabahın erken saatinde dışarı çıktıklarını söyleyen Dilan Ceylan ve Ezgi Erdoğan ise uzun süredir evde oturduklarını belirterek, denize girerken maskeyi çıkardıklarını, sahile otururken ise taktıklarını söyledi. Antalya’da tatilciler maskeli güneşlenmeye devam etti

Kaynak: DHA

Etiketler: Konyaaltı Sahili, Antalya, Güncel, Haber

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