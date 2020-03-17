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Antalya'da tefeci operasyonunda bir şüpheli yakalandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde tefecilik yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

17.03.2020 16:08 | Son Güncelleme: 17.03.2020 16:08
Antalya'da tefeci operasyonunda bir şüpheli yakalandı
Antalya 'nın Alanya ilçesinde tefecilik yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.
Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince tefecilik yaptığı gerekçesiyle H.H.A. yakalandı. Şüphelinin ev ve iş yerinde yapılan aramada çok sayıda senet, tapu senedi, doküman ile fişek ele geçirildi.
Şüphelinin, emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA

Etiketler : Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Müdürlüğü, Antalya, Alanya, Güncel

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