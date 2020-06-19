Antalya'da teknede sosyal mesafesiz halay

Antalya'da teknede sosyal mesafesiz halay Antalya'da tekne turuna çıkan bir grup kadın, 'sosyal mesafe'ye aldırış etmeden halay çekti.

19.06.2020 13:43 | Son Güncelleme: 19.06.2020 14:33
Antalya'da teknede sosyal mesafesiz halay Antalya'da tekne turuna çıkan bir grup kadın, 'sosyal mesafe'ye aldırış etmeden halay çekti. Maske de takmayan kadınların görüntüleri, cep telefonu kameralarına yansıdı.
Türkiye'de 1 Haziran sonrası koronavirüs salgınında kısıtlamalar, 'kontrollü sosyal hayat'a dönüşürken, Antalya'da bir grup kadın, çıktıkları tekne turunda uyarıları hiçe saydı. Uzmanların, "Kontrollü sosyal hayat gereği maske takın, 1.5 metrelik sosyal mesafeyi koruyun ve temizliğe dikkat edin" uyarıları dikkate alınmadı. Antalya Yat Limanı'ndan tekne turuna çıkan kadınlardan 6'sı, sosyal mesafeye aldırış etmeden güvertede müzik eşliğinde halay çekti. Maske de takmadığı görülen kadınların görüntüleri cep telefonu kameralarına yansıdı. Antalya’da teknede sosyal mesafesiz halay

Kaynak: DHA

Etiketler: Türkiye, Antalya, Güncel, Haber

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