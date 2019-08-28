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Antalya'da termometreler 39 dereceyi gösterdi

Turizmin başkenti Antalya'da 40 dereceyi bulan hava sıcaklığı tatilcileri ve yerli vatandaşları bunalttı.

28.08.2019 16:16 Antalya'da termometreler 39 dereceyi gösterdi
Turizmin başkenti Antalya'da 40 dereceyi bulan hava sıcaklığı tatilcileri ve yerli vatandaşları bunalttı.

Yaz ayının son zamanlarında yoğun ilgi gören Antalya plajları misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Kavurucu sıcakların etkili olduğu kentte dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne gelen tatilciler, denizin ve güneşin tadını çıkardı. Kent merkezinde termometreler öğlen saatlerinde 39 dereceyi gösterirken, hissedilen sıcaklık 41, nem oranıysa yüzde 52 olarak ölçüldü. Sıcaktan bunalan tatilciler ve yerli vatandaşlar, kendini Akdeniz'in serin suları ile serinletmeye çalışırken, kimileri de ağaç gölgesinde sıcaktan korunmaya çalıştı.

Sahilde güneşlenen vatandaşlardan Güzin Öz, Antalya'nın yaşanabilecek çok güzel bir şehir olduğunu söyledi. Bir başka görme engelli vatandaş Ömer Güngör de, "Deniz çok şahane. Buraya geldiğim için çok memnunum. 14 yıldır görme engelliyim. Çocuklarım bana eşlik ediyor. Onların kolundan tutmadan bir yere gidemiyorum" diye konuştu. - ANTALYA

Konyaaltı Sahili, Antalya, Güncel

Kaynak: İHA

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