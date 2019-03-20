20 Mart 2019, 19:10
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Antalya'da Terör Operasyonu

Antalya

Antalya'nın Kemer ilçesinde, Halkların Demokratik Partisi (HDP) Kemer belediye meclis üyesi adayı bir kişi gözaltına alındı.

Antalya'nın Kemer ilçesinde, Halkların Demokratik Partisi (HDP) Kemer belediye meclis üyesi adayı bir kişi gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü, terör örgütü PKK/KCK'ya üye olma ve terör propagandası yapma suçlamasıyla HDP Kemer belediye meclis üyesi adayı Bergizar Sazak'ın yakalanması için çalışma başlattı.

Yapılan çalışma kapsamında Kemer ilçesinde yaşadığı tespit edilen Sazak, Ankara Emniyet Müdürlüğünün talebiyle Antalya Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınarak Ankara'ya gönderildi. Halkların Demokratik Partisi, Kemer, Antalya, Güncel
Kaynak: AA