Antalya'da Terör Operasyonu

Antalya'nın Kemer ilçesinde, Halkların Demokratik Partisi (HDP) Kemer belediye meclis üyesi adayı bir kişi gözaltına alındı.<br><br>Ankara Emniyet Müdürlüğü, terör örgütü PKK/KCK'ya üye olma ve terör propagandası yapma suçlamasıyla HDP Kemer belediye meclis üyesi adayı Bergizar Sazak'ın yakalanması için çalışma başlattı.<br><br>Yapılan çalışma kapsamında Kemer ilçesinde yaşadığı tespit edilen Sazak, Ankara Emniyet Müdürlüğünün talebiyle Antalya Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınarak Ankara'ya gönderildi.