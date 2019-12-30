Haberler » Güncel » Antalya'da tonlarca ağırlıktaki demir platform sahile vurdu - Haber

Antalya'da tonlarca ağırlıktaki demir platform sahile vurdu

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde dalgaların getirdiği tonlarca ağırlıktaki demir platform karaya vurdu.

30.12.2019 14:22 | Son Güncelleme: 30.12.2019 14:54 Antalya'da tonlarca ağırlıktaki demir platform sahile vurdu
'nın ilçesinde dalgaların getirdiği tonlarca ağırlıktaki demir platform karaya vurdu.
İlçede sağanak ve rüzgarla birlikte yüksekliği 5 metreyi bulan dalgalar oluştu. Dev dalgalar nedeniyle yaklaşık 6 metre genişliğinde, 12 metre uzunluğundaki demir platform karaya sürüklendi.
Kahyalar Mahallesi sahiline vuran ve nereden geldiği henüz tespit edilemeyen platformu görenler şaşkınlık yaşadı.
Platformu yakından görmek isteyen birçok kişi sahile geldi.
Mahalle sakinlerinden Mehmet Çetin, çevre kirliliğine yol açmasından endişe duydukları platformun kaldırılması için yetkililere başvurduklarını söyledi.

Gazipaşa, Antalya, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:50   Tüketiciler, yılbaşını evinde ailesiyle geçirmeyi tercih ediyor - Haber
15:50   Evine getirdiği obüs mermisi patladı: 5 ölü - Haber
15:50   Kırklareli'nde organ bağışı ve doku nakli bilgilendirme toplantısı - Haber
15:50   Asatspor'da hedef süper lig - Haber
15:44   Kreşli minikler yeni yılı Başkan Böcek'le kutladı - Haber
14:07   Kocaeli'de inşaat kazısı sırasında Bizans dönemine ait bir yapı ortaya çıktı - Haber
13:57   Yolcu otobüsü bagajındaki motosikletten uyuşturucu çıktı - Haber
13:35   Kar, İstanbul sınırına dayandı! Akşam saatlerine dikkat - Haber
12:23   İzmir'in Torbalı ilçesinde biri doktor 2 kişiyi öldüren ve bir polisi yaralayan katil zanlısı yaralı olarak yakalandı - Haber
10:54   AKOM ve İBB'den İstanbul'da fırtına uyarısı - Haber
30.12.2019 15:58:35