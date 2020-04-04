Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Antalya'da toplu taşımayı kullananlara ücretsiz maske dağıtılıyor

Korona virüs tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçlarına maskesiz binilmemesi yönündeki kararın ardından Antalya Büyükşehir Belediyesi vatandaşlara ücretsiz maske dağıtıyor.

04.04.2020 15:05 | Son Güncelleme: 04.04.2020 15:06
Antalya'da toplu taşımayı kullananlara ücretsiz maske dağıtılıyor
Korona virüs tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçlarına maskesiz binilmemesi yönündeki kararın ardından Antalya Büyükşehir Belediyesi vatandaşlara ücretsiz maske dağıtıyor. Ekipler ilk gün 15 bin maske dağıttı. Başkan Böcek, "Antalyalıların sağlığı bizim için her şeyden önemli" diyerek halkın bu konuda hassas davranmasını istedi.

Korona virüs salgınına karşı yeni önlemler alınmaya devam ediyor. Bu kapsamda vatandaşların maskesiz toplu taşıma araçlarına binmesi yasaklandı. 4 Nisan Cumartesi günü itibariyle başlayan uygulama kapsamında Antalya Büyükşehir Belediyesi vatandaşlara 15 bin adet maske dağıttı. 4 Nisan itibariyle başlayan yasağın ardından Antalya Büyükşehir Belediyesi hemen harekete geçti. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi Ulaşım ve Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığı tarafından toplu taşıma araçları ve raylı sistem araçlarına binen vatandaşların kullanması amacıyla sabahın erken saatlerinden itibaren maske dağıtımı yapıldı.

Maske takmayan araca alınmayacak

Toplu taşıma şoförleri ve tramvay duraklarında bulunan güvenlik görevlilerine teslim edilen maskeler toplu taşıma araçlarını kullanan vatandaşlara dağıtıldı. Başkan Muhittin Böcek, maskesiz vatandaşların şoförler tarafından uyarılacağını belirterek, takmayanların toplu ulaşım araçlarına alınmayacağını söyledi.

Antalyalıların sağlığı için böyle bir uygulamayı başlattıklarını söyleyen Böcek, "Toplu taşıma depolama alanlarında şoför arkadaşlarımıza dağıtım yapıyoruz. Araçlara binen ve maskesi olmayan vatandaşlarımıza şoförlerimiz maske verecek. Tramvay duraklarımızda da aynı şekilde görevli personellerimiz kontrol yapıyor. İlk gün itibariyle 15 bin adet maske dağıtacağız. Vatandaşlarımız hem maske kullanımında hem de sosyal mesafe konusunda uyarıyoruz. Tüm hemşehrilerimizin bu konuda hassas davranacağına inanıyorum" diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Antalya, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Antalya'da toplu taşımayı kullananlara ücretsiz maske dağıtılıyor - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

CHP’li isim, koronavirüs salgınına yenik düştü Haberler
CHP'li isim, koronavirüs salgınına yenik düştü
Her gün yüzlerce kişinin öldüğü ABD’de Başkan Trump: Kimse bizim kadar bu savaşa hazır değil Haberler
Her gün yüzlerce kişinin öldüğü ABD'de Başkan Trump: Kimse bizim kadar bu savaşa hazır değil
İhtiyaç sahipleri rahatlayacak! Mansur Yavaş’tan hayırseverlere çağrı Haberler
İhtiyaç sahipleri rahatlayacak! Mansur Yavaş'tan hayırseverlere çağrı
Bakan Koca, ’Salgında vefat eden sağlık çalışanları şehit sayılacak mı?’ sorusuna yanıt verdi Haberler
Bakan Koca, "Salgında vefat eden sağlık çalışanları şehit sayılacak mı?" sorusuna yanıt verdi
İstanbul’a giriş çıkış izni verilen istisnalar listesine iki madde daha eklendi Haberler
İstanbul'a giriş çıkış izni verilen istisnalar listesine iki madde daha eklendi
Sokağa çıkmaları yasaklanınca bir kentte 20 yaş altının ulaşım kartı iptal edildi Haberler
Sokağa çıkmaları yasaklanınca bir kentte 20 yaş altının ulaşım kartı iptal edildi
Arkadaşların kız kavgası kanlı bitti Haberler
Arkadaşların kız kavgası kanlı bitti
Her gün yüzlerce insan ölürken Rusya’dan ’Aşıyı bulduk’ haberi geldi Haberler
Her gün yüzlerce insan ölürken Rusya'dan "Aşıyı bulduk" haberi geldi

Son Dakika Güncel Haberleri

15:52: Elazığ'da koronavirüs tedbirleri - Haber 15:52: İsrail'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 44'e yükseldi - Haber 15:52: Esnaflara 25 bin lira kredi desteği - Haber 15:51: Başakşehir Belediyesi vatandaşlara maske dağıttı - Haber 15:49: Sosyal mesafenin korunmasına bariyerli önlem - Haber 15:08: Şarkıcı Hadise'nin spor kıyafetleriyle verdiği pozlara beğeni yağdı - Magazin 14:56: Mansur Yavaş'tan hayırseverlere, ihtiyaç sahiplerini rahatlatacak bir çağrı geldi - Haber 14:38: Son dakika: İstanbul'a giriş çıkış izni verilen istisnalar listesine iki madde daha eklendi - Haber 13:22: Giriş çıkışın yasak olduğu 31 kente mecburiyetten 5 ilimiz daha dahil oldu - Haber 13:07: Son dakika: Dünya genelinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 60 bini aştı - Haber 13:06: Koronavirüs, tedbirleri harfiyen uygulayan 17 bin nüfusluk ilçeye uğramadı - Haberler 12:40: WhatsApp grubu kuran vatandaşlar, koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan denetimleri atlatıyor - Haber