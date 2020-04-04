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Antalya'da toplu taşımayı kullananlara ücretsiz maske dağıtılıyor

Antalya'da toplu taşımayı kullananlara ücretsiz maske dağıtılıyorAntalya Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçlarına 'Maskesiz binilmemesi' yönünde alınan kararın ardından vatandaşlara ücretsiz maske dağıtıyor.

04.04.2020 17:30 | Son Güncelleme: 04.04.2020 17:30
Antalya'da toplu taşımayı kullananlara ücretsiz maske dağıtılıyor
Antalya 'da toplu taşımayı kullananlara ücretsiz maske dağıtılıyor
Antalya Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçlarına 'Maskesiz binilmemesi' yönünde alınan kararın ardından vatandaşlara ücretsiz maske dağıtıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, ilk gün 15 bin maskenin dağıtılacağını belirtip, "Antalyalıların sağlığı bizim için her şeyden önemli" diyerek halkın bu konuda hassas davranmasını istedi.
Turizm kenti Antalya'da koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı yeni önlemler alınmaya devam ediyor. Bu kapsamda vatandaşların maskesiz toplu taşıma araçlarına binmesi yasaklandı. 4 Nisan Cumartesi günü itibariyle başlayan uygulama kapsamında belediye vatandaşlara 15 bin adet maske dağıttı.
OTOBÜS VE TRAMVAY'DA MASKE DAĞITILDI
4 Nisan itibariyle başlayan yasağın ardından Antalya Büyükşehir Belediyesi hemen harekete geçti. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi Ulaşım ve Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığı tarafından toplu taşıma araçları ve raylı sistem araçlarına binen vatandaşların kullanması amacıyla sabahın erken saatlerinden itibaren maske dağıtımı yapıldı.
MASKE TAKMAYAN ARACA ALINMAYACAK
Toplu taşıma şoförleri ve tramvay duraklarında bulunan güvenlik görevlilerine teslim edilen maskeler toplu taşıma araçlarını kullanan vatandaşlara dağıtıldı. Başkan Muhittin Böcek, maskesiz vatandaşların şoförler tarafından uyarılacağını belirterek, takmayanların toplu ulaşım araçlarına alınmayacağını söyledi.
İLK GÜN 15 BİN MASKE
Antalyalıların sağlığı için böyle bir uygulamayı başlattıklarını söyleyen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, "Toplu taşıma depolama alanlarında şoför arkadaşlarımıza dağıtım yapıyoruz. Araçlara binen ve maskesi olmayan vatandaşlarımıza şoförlerimiz maske verecek. Tramvay duraklarımızda da aynı şekilde görevli personellerimiz kontrol yapıyor. İlk gün itibariyle 15 bin adet maske dağıtıyoruz. Vatandaşlarımız hem maske kullanımında hem de sosyal mesafe konusunda uyarıyoruz. Tüm hemşehrilerimizin bu konuda hassas davranacağına inanıyorum" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Etiketler: Antalya, Güncel
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