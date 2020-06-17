Antalya'da toplu ulaşım araçlarında dezenfekte sürüyor

Antalya'da toplu ulaşım araçlarında dezenfekte sürüyorAntalya Büyükşehir Belediyesi, normalleşme sürecinde de tedbiri elden bırakmıyor.

17.06.2020 13:03 | Son Güncelleme: 17.06.2020 13:08
Antalya'da toplu ulaşım araçlarında dezenfekte sürüyor
Antalya Büyükşehir Belediyesi, normalleşme sürecinde de tedbiri elden bırakmıyor. Koronavirüse karşı toplu ulaşım araçlarında düzenli olarak dezenfeksiyon çalışması yapıyor.
Koronavirüs sürecinde her türlü önlemi alan Antalya Büyükşehir Belediyesi, yeni normalleşme döneminde de tedbiri elden bırakmıyor.
Büyükşehir Belediyesi, toplu ulaşım araçlarında halk sağlığı için önlemlerini sürdürüyor. Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanlığı, Antalya'da şehir içi toplu ulaşım hizmeti veren otobüs ve tramvayları düzenli olarak temizliyor, bakteri ve virüslere karşı dezenfekte ediyor. Ulaşım araçları iç, dış temizlik çalışmalarının yanında soğuk ULV (İnce Püskürtme) makinesi ile de detaylı dezenfeksiyon işlemlerine tabi tutuluyor.
TEMİZ VE HİJYENİK ULAŞIM
Sağlık Bakanlığı onaylı ilaçlarla her gün periyodik olarak araçların dış yüzey, araç içi metal plastik yüzeyleri ve tüm iç alanı ilaçlanarak steril hale getiriliyor. Gün içinde binlerce insanın kullandığı toplu ulaşım araçları dezenfekte edilerek, bulaşıcı hastalıkların yayılmasının önlenmesi amaçlanıyor. Dezenfeksiyon işlemlerinden geçirilen otobüs ve tramvaylar daha sonra vatandaşların hizmetine sunulmak üzere seferlerine çıkıyor. Antalya’da toplu ulaşım araçlarında dezenfekte sürüyor

Kaynak: DHA

Etiketler: Antalya Büyükşehir Belediyesi, Koronavirüs, Antalya, Güncel, Haber

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