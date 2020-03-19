Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Antalya'da toplu ulaşımı kullanım oranı yüzde 55 düştü - Güncel

Antalya'da toplu ulaşımı kullanım oranı yüzde 55 düştü

Antalya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle toplu ulaşımı kullanım oranı yüzde 55 düştü.

19.03.2020 15:48 | Son Güncelleme: 19.03.2020 15:48
Antalya'da toplu ulaşımı kullanım oranı yüzde 55 düştü
Antalya 'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle toplu ulaşımı kullanım oranı yüzde 55 düştü.
Belediye ekipleri, halkın yoğun kullandığı kamu alanları başta olmak üzere toplu ulaşım araçlarında ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürüyor.
Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek başkanlığında, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer, Başkan Başdanışmanı Cem Oğuz, Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanı Nurettin Tonguç, Antalya Ulaşım AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Filiz ve Antalya Otobüsçüler Odası Başkanı Yasin Aslan'ın katılımıyla toplantı düzenlendi.
Toplantıda, toplu ulaşımla ilgili gelişmeler değerlendirildi, yoğunluk yaşanan 07.00-09.00 ve 17.00-19.00 saatleri dışındaki toplu taşıma seferleriyle ilgili düzenleme yapıldı.
Böcek, yaptığı açıklamada, tüm ulaşım araçlarında ilk günden başlatılan hijyen çalışmalarının süreceğini bildirdi.
Halkın sağlığı ve güvenliği için her türlü tedbiri almaya çalıştıklarını vurgulayan Böcek, "Toplu taşıma saatlerinde yapılan değişiklikler, ulaşım çağrı merkezinin 0242 606 07 07 numaralı telefonundan ve Antalya Kart Mobil uygulamasından öğrenebilinecek." ifadesini kullandı.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler : Muhittin Böcek, Yasin Aslan, Antalya, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet 

Haberler

Son Dakika: Abdurrahim Albayrak’ın yaptırdığı koronavirüs testinin sonucu negatif çıktı Güncel
Son Dakika: Abdurrahim Albayrak'ın yaptırdığı koronavirüs testinin sonucu negatif çıktı
Akiş GYO, bünyesindeki AVM’leri kapatma kararı aldı Güncel
Akiş GYO, bünyesindeki AVM'leri kapatma kararı aldı
Salgın nedeniyle evde olan Eda Taşpınar, Instagram’dan siyah mayolu pozunu paylaştı Güncel
Salgın nedeniyle evde olan Eda Taşpınar, Instagram'dan siyah mayolu pozunu paylaştı
Son dakika: Emekli Orgeneral Aytaç Yalman’ın koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği ortaya çıktı Güncel
Son dakika: Emekli Orgeneral Aytaç Yalman'ın koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği ortaya çıktı
Rusya’dan koronavirüs aşısı için sevindiren haber! Bilim insanları virüsün gen haritasını çıkardı Güncel
Rusya'dan koronavirüs aşısı için sevindiren haber! Bilim insanları virüsün gen haritasını çıkardı
Koronavirüsten şüphelenen örnek vatandaşın sergilediği hareket, kameralara yansıdı Güncel
Koronavirüsten şüphelenen örnek vatandaşın sergilediği hareket, kameralara yansıdı
Otomotiv devi Honda, koronavirüs nedeniyle Türkiye’de üretimi durduracak Güncel
Otomotiv devi Honda, koronavirüs nedeniyle Türkiye'de üretimi durduracak
Loading