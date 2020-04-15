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Antalya'da toptancı halinde yangın

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesindeki toptancı halinde bir tarım firmasının çalışanlarının kaldığı odada çıkan yangın, itfaiyenin 2 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

15.04.2020 12:30 | Son Güncelleme: 15.04.2020 12:30
Antalya'da toptancı halinde yangın

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesindeki toptancı halinde bir tarım firmasının çalışanlarının kaldığı odada çıkan yangın, itfaiyenin 2 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Yangında oda, kullanılmaz hale geldi.

Gazipaşa Toptancı Hali'ndeki bir tarım firmasının çalışanlarının kaldığı 2'nci kattaki odada, saat 08.00 sıralarında yangın çıktı. Yangına uyurken yakalanan işçiler, durumu fark edip, kısa sürede odayı boşalttı. İhbar üzerine adrese polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı 4 itfaiye aracı ve Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 1 araçla müdahale edildi. Ekiplere, hal işçileri de yardım etti. Yangının çıktığı noktanın yakınında bulunan yaş sebze ve meyve konulan boş plastik kutular uzaklaştırıldı. Ekiplerin yaklaşık 2 saat süren müdahalesiyle alevler söndürülerek, soğutma çalışması yapıldı. Tamamen yanan, hal çalışanlarının konakladığı işletmenin ikinci katı, kullanılmaz hale geldi. Açık kalan elektrikli ısıtıcıdan kaynaklandığı tahmin edilen yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.


Kaynak: DHA

Etiketler: Gazipaşa, İtfaiye, Güncel
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