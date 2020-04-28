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Antalya'da tozdan rahatsız olan mahalle sakinlerinden yol kapatma eylemi

Antalya'nın Serik ilçesinde mahalle sakinleri, mermer taşıyan kamyonlarının çıkardığı tozun evlerini ve seralarını olumsuz etkilediği gerekçesiyle yol kapatma eylemi yaptı.

28.04.2020 13:20 | Son Güncelleme: 28.04.2020 13:36
Antalya'da tozdan rahatsız olan mahalle sakinlerinden yol kapatma eylemi
Antalya'nın Serik ilçesinde mahalle sakinleri, mermer taşıyan kamyonlarının çıkardığı tozun evlerini ve seralarını olumsuz etkilediği gerekçesiyle yol kapatma eylemi yaptı.
Alacami Mahallesi Alamehmetler mevkisinde, mermer ocağı kamyonlarının da kullandığı yaklaşık 4 kilometrelik toprak yolu kapatan mahalle sakinleri, araçların geçişini engelledi.
Mahalleli adına konuşan Süleyman Yağcı, 3 yıldır taş ve mermer taşıyan kamyonların sürekli mahallerinin içinden geçtiğini söyledi.
Yol asfalt olmadığından kamyonların geçişi sırasında kalkan tozun ev ve seralarına zarar verdiğini belirten Yağcı, "Toz nedeniyle seralardaki mahsullerden yeterli verim alamıyoruz. Yol sulanıyor ama yine de çözüm olmuyor. Şimdi buradan soruyoruz. Bu yol kimin? Bu yolun bir an önce asfalt yapılmasını talep ediyoruz. Tozdan kurtulmak istiyoruz." dedi.
Basın açıklamasının ardından mahalle sakinleri yolu trafiğe açarak olaysız bir şekilde dağıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: Süleyman Yağcı, Antalya, serik, Güncel, Haber

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