Antalya'da Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı Şubat Ayı Sonu İtibarıyla 1 Milyon 66 Bin 685 Oldu.

Kaynak: İHA

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) trafiğe kayıtlı araç sayısı Şubat ayı sonu itibarıyla 22 milyon 940 bin 636 olduğunu açıkladı. Antalya'da trafiğe kayıtlı araç sayısı Şubat ayı sonu itibarıyla 1 milyon 66 bin 685 olurken be rakam Isparta'da 176 bin 408, Burdur'da 134 825 oldu.Antalya bu rakamlarla Türkiye genelinde en fazla taşıt sayısına sahip 4. kent oldu.TÜİK verilerine göre Şubat ayı sonu itibarıyla Türkiye'de trafiğe kayıtlı toplam 22 milyon 940 bin 636 adet taşıtın yüzde 54,3'ünü otomobil, yüzde 16,4'ünü kamyonet, yüzde 14'ünü motosiklet, yüzde 8,2'sini traktör, yüzde 3,7'sini kamyon, yüzde 2,1'ini minibüs, yüzde 1'ini otobüs, yüzde 0,3'ünü ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.Şubat ayında 34 bin 025 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldıŞubat ayında trafiğe kaydı yapılan toplam 34 bin 25 taşıt içinde otomobil yüzde 54,3 ile ilk sırada yer aldı. Bunu sırasıyla yüzde 22,7 ile motosiklet, yüzde 12,9 ile kamyonet, yüzde 4,6 ile traktör takip etti. Taşıtların yüzde 5,5'ini ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 48,8 azaldıŞubat ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 48,8 azaldı. Bu azalış otomobilde yüzde 58,4, minibüste yüzde 33,5, otobüste yüzde 47,3, kamyonette yüzde 62,3, kamyonda yüzde 48,6 olarak gerçekleşti. Motosiklette yüzde 30,1, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 97, traktörde ise yüzde 5 artış oldu.Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 45,8 azaldıŞubat ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısında yüzde 45,8 azalış gerçekleşti. Bu azalış otomobilde yüzde 49,8, minibüste yüzde 29,3, otobüste yüzde 45,2, kamyonette yüzde 57,3, kamyonda yüzde 64,9, traktörde yüzde 64,8 olarak gerçekleşti. Motosiklette yüzde 2, özel amaçlı taşıtlarda ise yüzde 85,8 artış oldu.Antalya 4. sıradaAntalya'da Şubat ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 1 milyon 66 685 adet taşıtın yüzde 47,2'sini otomobil, yüzde 26,2'sini motosiklet, yüzde 17,2'sini kamyonet, yüzde 4,6'sını traktör, yüzde 2,2'sini kamyon, yüzde 1,4'ünü minibüs, yüzde 1'ini otobüs, yüzde 0,2'sini ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.Antalya'da trafiğe kayıtlı araç sayısı Şubat ayı sonu itibarıyla 1 milyon 66 bin 685 ile İstanbul, Ankara ve İzmir'den sonra 4. sırada yer aldı. Ayrıca Antalya 279 bin 391 motosiklet sayısı ile 312 bin 904 olan İstanbul ilinden sonra 2. sırada yer aldı.Isparta'da Şubat ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 176 bin 408 adet taşıtın yüzde 46,3'ünü otomobil, yüzde 21,6'sını motosiklet, yüzde 14,3'ünü kamyonet, yüzde 12,8'ini traktör, yüzde 2,6'sını kamyon, yüzde 1,4'ünü minibüs, yüzde 0,8'ini otobüs, yüzde 0,2'sini ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Isparta'da trafiğe kayıtlı araç sayısı Şubat ayı sonu itibarıyla 176 bin 408 ile 29. sırada yer aldı.Burdur'da Şubat ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 134 bin 825 adet taşıtın yüzde 40,7'sini otomobil, yüzde 24,9'unu motosiklet, yüzde 16,6'sını traktör, yüzde 11,6'sını kamyonet, yüzde 4,3'ünü kamyon, yüzde 1'ini minibüs, yüzde 0,7'sini otobüs, yüzde 0,3'ünü ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Burdur'da trafiğe kayıtlı araç sayısı Şubat ayı sonu itibarıyla 134 bin 825 ile 38. sırada yer aldı. - ANTALYA