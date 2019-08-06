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Antalya'da trafiği tehlikeye sokan sürücülere 393 bin lira ceza

Antalya'ta trafik güvenliğini tehlikeye düşüren bin 64 sürücüye 393 bin 605 lira ceza kesildi.

06.08.2019 21:26 Antalya'da trafiği tehlikeye sokan sürücülere 393 bin lira ceza
Antalya'ta trafik güvenliğini tehlikeye düşüren bin 64 sürücüye 393 bin 605 lira ceza kesildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Trafik Denetleme ile Bölge Trafik Denetleme Şubesi Müdürlüğü ekiplerince vatandaşların huzurlu ve güvenli bir şekilde trafikte seyretmeleri için trafik denetim ve uygulaması gerçekleştirildi.
Antalya genelinde 93 ekip ve 157 personelin katılımıyla yapılan 3 günlük denetimde "izinsiz yolcu taşımacılığı" suçundan 102 araca 61 bin 370 lira para cezası uygulandı.
Ayrıca, radarla hız denetimlerinde 3 bin 67 araçtan 102'sine 107 bin lira ceza verildi. Alkol ve uyuşturucu denetimlerinde ise bin 217 araçtan, 860'ına 225 bin 235 lira para cezası kesildi.

Antalya, Güncel

Kaynak: AA

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