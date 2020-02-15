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Antalya'da trafik kazaları: 1 ölü, 6 yaralı

Antalya'nın Kumluca ve Finike ilçelerinde meydana gelen 3 ayrı trafik kazasında 1 kişi öldü, 6 kişi de yaralandı.

15.02.2020 21:38 | Son Güncelleme: 15.02.2020 21:56Antalya'da trafik kazaları: 1 ölü, 6 yaralı
'nın Kumluca ve ilçelerinde meydana gelen 3 ayrı trafik kazasında 1 kişi öldü, 6 kişi de yaralandı.
Finike ilçesinden Elmalı ilçesi istikametine giden Bilal Uslu'nun (43) idaresindeki 07 TV 837 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Şamil Akkuzu'nun kullandığı 07 VAF 03 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada her iki otomobilin sürücüsü de yaralandı. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları ambulanslarla Finike Devlet Hastanesine kaldırdı. Bilal Uslu, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Öte yandan Kumluca-Antalya kara yolunun Maysara mevkisinde, Mehmet Özkaya'nın kontrolündeki 07 LH 606 plakalı otomobil, virajı alamayarak takla attı. Kazada sürücü ile eşi Şerif Özkaya yaralandı. Kumluca Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Aynı kara yolunun Belen mevkisinde ise Ahmet Akkan'ın (20) kullandığı 07 ABF 207 plakalı minibüs, hafif yağış nedeniyle kayganlaşan yolda şarampole devrildi.
Kazada minibüste bulunan 7 kişiden 3'ü yaralandı. Hayati tehlikeleri bulunmayan yaralılar, Kumluca Devlet Hastanesi ve özel bir hastaneye kaldırıldı.

Antalya, Finike, Güncel

Kaynak: AA

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