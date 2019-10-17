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Antalya'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

17.10.2019 21:06Antalya'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Emre Şahin'in kullandığı 07 AAE 159 plakalı otomobil, Sorgun Mahallesi Titreyengöl Caddesi'nde, Ş.G. yönetimindeki 07 JL 120 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın şiddetiyle Şahin'in kullandığı otomobil refüjdeki palmiyeye çarparak ormanlık alana savruldu.
Kazada, Emre Şahin ile beraberindeki Seher Yemez (19) yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan Yemez, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Ş.G. ise ifadesi alınmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Manavgat, Antalya, Güncel

Kaynak: AA

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