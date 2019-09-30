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Antalya'da trafik kazası: 1 ölü

Antalya'nın Alanya ilçesinde park halindeki kamyonete arkadan çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

30.09.2019 11:58Antalya'da trafik kazası: 1 ölü
Antalya'nın Alanya ilçesinde park halindeki kamyonete arkadan çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Alanya'dan Gazipaşa istikametine giden Raşit Çakal'ın (23) kullandığı 07 NOK 71 plakalı motosiklet, Ahmet Tokuş Bulvarı'nda park halindeki 42 DBY 22 plakalı kamyonete arkadan çarptı.
Devrilen motosikletten düşerek ağır yaralanan Çakal, 112 Acil Servis ekiplerince Aladdin Keykubat Üniversitesi Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Çakal, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Gazipaşa, Antalya, Alanya, Güncel

Kaynak: AA

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