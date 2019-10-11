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Antalya'da trafik kazası: 1 ölü

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan kişi, otomobillerin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

11.10.2019 22:40Antalya'da trafik kazası: 1 ölü
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan kişi, otomobillerin çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Ferhan Yüksel idaresindeki 07 US 635 plakalı otomobil, Beyrebucak Mahallesi D-400 kara yolunda yolun karşısına geçmeye çalışan Mustafa Çetiner'e (76) çarptı.
Yola savrulan Çetiner'e, Yunus Toprak yönetimindeki 07 AAK 649 plakalı otomobil de çarptı. Aynı güzergahta giden ve kimliği henüz belirlenemeyen bir sürücünün de yayaya çarparak, kaçtığı öğrenildi.
150 metre sürüklenen Çetiner, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Çetiner'in cenazesi, Gazipaşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Gazipaşa, Antalya, Güncel

Kaynak: AA

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