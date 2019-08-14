Haberler» 3. Sayfa» Haber

Antalya'da trafik kazası: 1 yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı.

14.08.2019 23:28 Antalya'da trafik kazası: 1 yaralı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Yukarı Pazarcı Mahallesi İbrahim Sözen Caddesi'nde köprü istikametinden İmam Hatip Kavşağı istikametine gitmekte olan Öczan Y.'nin kullandığı 43 RU 649 plakalı otomobil, Manavgat Kapalı çarşı önündeki yaya geçidinden geçen Erkan Ertürk'e çarptı. Kazada ağır yaralanan Ertürk, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sürücü Özcan Y. ise ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü. - ANTALYA

3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
23:42   Elektrik direğindeki arızayı gidermek isterken ağır yaralandı
23:41   - Kayganlaşan yolda metrelerce süreklenen polis memuru ağır yaralandı
23:38   Eski hastanenin deposu ve terzihanesi kül oldu
23:31   Otomobil yayalara çarptı: 1 ölü 3 yaralı
23:31   Malatya'da korkutan yangın
23:31   Otomobil ambulansa çarptı: 2 yaralı
23:31   Uludağ'da mahsur kalan vatandaş 5 saat sonra kurtarıldı