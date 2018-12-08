Antalya'da Trafik Kazası: 2 Ölü, 4 Yaralı

08 Aralık 2018 Cumartesi 12:49



08 Aralık 2018 Cumartesi 12:49

Antalya'nın Kemer ilçesinde otomobilin kontrolden çıkıp duvara çarptığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 2'si çocuk 4 kişi yaralandıEdinilen bilgiye göre, dün gece saat 22.30 sıralarında Kemer'in Tekirova Mahallesi Cumayeri mevkisinde Hasan Dönder (37) yönetimindeki 07 L 1051 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki taş duvara çarparak yola savruldu. İçinde sürücü ile birlikte 6 kişinin bulunduğu aracın kaza yaptığını görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi geldi.Yapılan incelemede araçtaki Aynur Dönder'in (61) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, sürücü Hasan Dönder, Durakadın Yılık (59), Ganimet Dönder, Nur Sena Dönder (12) ve Nazire Azra Dönder (7) ise ambulanslarla Kemer merkezindeki hastanelere götürüldü. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen Durakadın Yılık da kurtarılamadı. Durumu ağır olan Nur Sena Döner ise Antalya'ya sevk edildi. - ANTALYA