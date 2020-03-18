Antalya'da trafik kazası: 2 yaralı
Korkuteli ilçesinde devrilen kamyonetteki 2 kişi yaralandı.
18.03.2020 14:42 | Son Güncelleme: 18.03.2020 14:48
Korkuteli ilçesinde devrilen kamyonetteki 2 kişi yaralandı.
Mürsel Patlar yönetimindeki 07 LDD 17 plakalı kamyonet, Korkuteli- Fethiye kara yolunun 11. kilometresinde yoldan çıkarak devrildi.
Kazada, sürücü Patlar ile yanındaki Oğuz Kaan Patlar yaralandı.
Korkuteli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Mürsel Patlar yönetimindeki 07 LDD 17 plakalı kamyonet, Korkuteli- Fethiye kara yolunun 11. kilometresinde yoldan çıkarak devrildi.
Kazada, sürücü Patlar ile yanındaki Oğuz Kaan Patlar yaralandı.
Korkuteli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Kaynak: AA
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