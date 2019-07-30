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Antalya'da trafik kazası: 3 yaralı

Antalya'da meydana gelen trafik kazasında 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

30.07.2019 20:44 Antalya'da trafik kazası: 3 yaralı
Antalya'da meydana gelen trafik kazasında 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Bağlık Mahallesi Kiremithane sokakta Hüseyin Erdem'in (45) kullandığı 07 AFB 580 plakalı otomobil ile Aydın Çelik'in (32) kullandığı 07 VFA 47 plakalı motosiklet çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsü Aydın Çelik, arkasında bulunan eşi Nezahat Aydın Çelik (27) ve 1,5 yaşındaki oğulları Yiğit Emre Çelik yaralandı.
Ambulansla özel bir hastahaneye kaldırılan yaralıların, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Aydın Çelik, Antalya, Güncel

Kaynak: AA

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