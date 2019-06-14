Antalya'da trafik kazası: 5 yaralı

Antalya
'nın Akseki
ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Necmi Sanay (57) idaresindeki 34 LC 8012 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Batuhan Şenyüz (27) yönetimindeki 66 AP 560 plakalı otomobil, Akseki- Seydişehir
kara yolu Yarpuz
Mahallesi yakınlarında çarpıştı.
Kazada, otomobil sürücüleri ile araçlardaki Semra Sanay, Meriç
Şenyüz ve Hasbi Yıldız yaralandı.
112 Acil Servis
ekiplerince Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Hasbi Yıldız'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.