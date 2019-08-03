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Antalya'da trafik kazasında anne ile oğlu öldü

Antalya'da otomobilin devrilmesi sonucu anne ve 2 yaşındaki oğlu yaşamını yitirdi, baba ile ailenin diğer bebeği yaralandı.

03.08.2019 18:16
Antalya'da trafik kazasında anne ile oğlu öldü
Antalya'da otomobilin devrilmesi sonucu anne ve 2 yaşındaki oğlu yaşamını yitirdi, baba ile ailenin diğer bebeği yaralandı.
Hakan Çolak'ın kullandığı 34 J 6130 plakalı otomobil, Isparta'dan Antalya yönüne giderken Aksu ilçesi Karaöz Mahallesi'nde şarampole devrildi.
Sürücünün 2 yaşındaki oğlu Yiğit Eymen olay yerinde, eşi Merve Çolak (28) ise hava ambulansıyla kaldırıldığı Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde yaşamını yitirdi.
Ailenin, ağır yaralanan 1 yaşındaki oğlu Yavuz Selim, Antalya Eğitim Araştırma Hastanesinde, baba Çolak da Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde tedavi altına alındı.

Hakan Çolak, Isparta, Antalya, Anne, Güncel

Kaynak: AA

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