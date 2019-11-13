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Antalya'da trafik kazasında ölen hemşirenin cenazesi defnedildi

Antalya'da nöbet dönüşü geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden hemşire son yolculuğuna uğurlandı.

13.11.2019 13:56 | Son Güncelleme: 13.11.2019 13:56Antalya'da trafik kazasında ölen hemşirenin cenazesi defnedildi
'da nöbet dönüşü geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden hemşire son yolculuğuna uğurlandı.
Kullandığı otomobilin şarampole devrilmesi sonucu hayatını kaybeden hemşire Özlem Yıldız Süzer'in cenazesi, yakınları tarafından Uncalı Mezarlığı morgundan alınarak mezarlık camisine getirildi.
Buradaki cenaze törenine Süzer'in eşi Murat Süzer ile 6,5 yaşındaki oğlu Mustafa Kemal, çok sayıda hemşire ile hastane çalışanı katıldı.
Cenaze namazı için ön safta bekleyen Murat Süzer'in, oğlunun elini tutarak "Bak oğlum annen orada" diyerek tabutu işaret etmesi burada bulunanları duygulandırdı.
Süzer'in cenazesi kılınan namazın ardından yakınlarının gözyaşları arasında Duacı Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Süzer'in Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevliyken oğluna daha fazla vakit ayırabilmek amacıyla nöbet sistemi kendisine daha uygun olduğu için Bucak Devlet Hastanesi'ne kendi talebiyle tayin olduğu öğrenildi.
Çubuk Beli mevkisinde, Özlem Yıldız Süzer (40), kullandığı 07 D 9532 plakalı otomobilin dün şarampole devrilmesi sonucu hayatını kaybetmişti.

Antalya, Güncel

Kaynak: AA

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