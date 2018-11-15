Antalya'da Trafik Uygulaması

Antalya
'nın Kepez
ilçesi Masa Dağı
'nda yapılan uygulamada 32 sürücüye 37 bin 327 lira ceza uygulandı.
Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü
ekiplerince, Kepez İlçesi Çankaya
Mahallesi Masa Dağı Seyir Terası'nda trafik uygulaması yapıldı. Yapılan asayiş ve trafik uygulamasında 326 kişi ve 125 araç sorgulandı. 6 araç trafikten men edildi, 4 araç sürücüsüne Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma suçundan adli işlem uygulandı. 6 araç sürücüsünün ehliyetine el konuldu, 32 araç sürücüsüne 37 bin 327 lira para cezası verildi. - ANTALYA
Masa Dağı,Kepez,Antalya
15 Kasım 2018 Perşembe 09:47