05 Aralık 2018, 09:31
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Antalya'da Trafik ve Asayiş Uygulaması

Antalya

Antalya’nın Kepez ilçesi Masa Dağı’nda yapılan uygulamada 355 kişi ile 128 araç sorgulandı, 19 sürücüye 18 bin 175 lira ceza uygulandı.

Antalya'nın Kepez ilçesi Masa Dağı'nda yapılan uygulamada 355 kişi ile 128 araç sorgulandı, 19 sürücüye 18 bin 175 lira ceza uygulandı.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Kepez İlçesi Çankaya Mahallesi Masa Dağı Seyir Terası'nda trafik uygulaması yapıldı. Yapılan asayiş ve trafik uygulamasında 355 kişi ve 128 araç sorgulandı. Aranan 2 kişi yakalandı, 3 araç trafikten men edildi, 3 araç sürücüsüne Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma suçundan adli işlem uygulandı. 5 araç sürücüsünün ehliyetine el konuldu, 19 araç sürücüsüne 18 bin 175 lira para cezası verildi. - ANTALYA Masa Dağı,Kepez,Antalya
05 Aralık 2018 Çarşamba 09:31



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